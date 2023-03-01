Умер бывший нападающий сборной Франции

В возрасте 89 лет скончался бывший нападающий сборной Франции Жюст Фонтен.

В составе сборной Франции легендарный футболист провел 21 матч, в которых забил 30 голов.

Именно Фонтен является автором “вечного” рекорда чемпионатов мира. На первенстве в 1958 году он забил 13 голов. По сей день этот результат никто не может превзойти.

После завершения карьеры он тренировал сборную Франции, сборную “Марокко”, ПСЖ и “Тулузу”.