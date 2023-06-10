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Ультрас "Шахтера" выступили против увольнения тренера

Новости футбола Сегодня, 06:00
Ультрас "Шахтера" выступили против увольнения тренера Фото: твиттер Шахтера

Ультрас группы "Кроты" из "Шахтера" выразили недовольство решением руководства клуба расставиться с главным тренером Игорем Йовичевичем.

В сообщении болельщиков говорится, что “эффективный менеджмент” клуба потерял самого крутого тренера за последние много лет.

“Но что может продержаться долго при таком ”эффективном менеджменте"? Благодарим Игоря Йовичевича! Он создал команду пацанов, за которую хочется болеть. Команду с характером, которая борется. И благодарим его за политическую позицию!"- отметили они.

Напомним, что "Шахтер" решил расстаться с Йовичевичем, несмотря на то, что он привел команду к золотым медалям чемпионата Украины и вывел ее в 1/8 финала Лиги Европы.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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