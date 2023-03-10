Украину могут исключить из заявки на проведение ЧМ-2030

Украину могут исключить из совместной заявки Испании и Португалии на проведение чемпионата мира по футболу 2030 года.

Как пишет The Athletic, вместо Украины матчи турнира может принять Марокко.

В ФИФА есть сомнения, что к 2023 году Украина сможет восстановиться после войны и принять групповой этап чемпионата мира.

Источник заверяет, что также огромную роль может сыграть близость между Испанией и Марокко, так как между странами всего 12 км.