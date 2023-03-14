Украину исключили из числа претендентов на проведение ЧМ-2030

Украина не сможет претендовать на проведение чемпионата мира 2030 года, сообщает журналист Sky Sports Роб Харрис в своем твиттере.

Место украинцев в совместной заявке Испании и Португалии заняло Марокко. Одной из главных причин является тот факт, что организаторы турнира сомневаются в способности Украины восстановить инфраструктуру после нападения рашистской федерации. Кроме того, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подозревается в коррупции.

Напомним, что ранее на проведение ЧМ-2030 было выдвинуто еще две совместные заявки: Египет, Греция и Саудовская Аравия, а также Аргентина, Уругвай, Чили и Парагвай.

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