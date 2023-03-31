Украинцем Яремчуком интересуется клуб Бундеслиги

“Майнц” проявляет интерес к нападающему “Брюгге” и сборной Украины Роману Яремчуку, сообщает Bild.

По сведениям источника, немецкий клуб рассматривает вариант с приобретением 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно. Бельгийцы могут согласиться продать форварда, так как он демонстрирует крайне низкую результативность.

Яремчук перешел в “Брюгге” летом 2022 года из “Бенфики” за 17 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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