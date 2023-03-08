Украинца Мудрика снова не выпустили на замену: "Челси" без него имеет две победы

Украинский вингер “Челси” Михаил Мудрик остался на скамейке запасных на игре против “Боруссии” (2:0) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что это второй матч подряд, когда украинца не выпускают на поле.

Примечательно, что обе встречи без Мудрика “Челси” выиграл. Перед битвой в Лиге чемпионов “синие” обыграли “Лидс” (1:0) в чемпионате.

Всего же Мудрик провел 6 матчей, не отличившись результативными действиями.