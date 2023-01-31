Украинца Мудрика обвинили в расизме из-за ролика в тикток

Украинский вингер “Челси” Михаил Мудрик оказался в центре скандала из-за употребления слова “нигер”.

В сети напомнили о видео футболиста, которое он выложил прошлым летом в тикток.

На ролике украинец стоит возле с другом и исполняет трек “Freestyle” хип-хоп исполнителя Lil Baby. В этом треке 16 раз упоминается слово “нигер”.

Агент футболиста уже прокомментировал ситуацию. Он сказал, что Мудрик глубоко сожалеет, если он кого-то оскорбил.