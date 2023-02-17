Украинскую ассоциацию футбола оштрафовали за кричалки фанатов про Путина

Украинскую ассоциацию футбола оштрафовали за поведения болельщиков во время матча полуфинала чемпионата Европы по футзалу с Россией.

Напомним, что 4 февраля 2022 года зрители скандировали “известную” кричалку про Путина. Кроме того, с трибун звучали песни, в которых призывали “наказать” россиян.

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция (CEDB) УЕФА приняла решение оштрафовать украинскую федерацию на 20 тысяч евро.

В пресс-службе УЕФА пояснили, что наказание было применено за “провокационные и оскорбительные кричалки в адрес россиян”.