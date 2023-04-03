Украинским тренером Ребровым интересуются клубы-участники Лиги чемпионов

Журналист Виктор Вацко сообщил, что украинским главным тренером “Аль-Айна” Сергеем Ребровым интересуются два клуба, которые регулярно выступают в Лиге чемпионов.

По сведениям источника, названия клубов пока не разглашаются. Контракт украинца с “Аль-Айн” истекает летом 2023 года и стороны пока не обсуждали его продление. Ранее сообщалось, что Ребров может возглавить сборную Украины.

48-летний Ребров ранее тренировал киевское “Динамо”, “Аль-Ахли” и “Ференцварош".

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