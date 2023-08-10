Украинский вратарь Анатолий Трубин перешел в португальский топ-клуб

Пресс-служба лиссабонской “Бенфики” на официальном сайте объявила о переходе вратаря донецкого “Шахтера" и сборной Украины Анатолия Трубина.

Португальский топ-клуб заплатил за футболиста 10 миллионов евро. Данная сумма может вырасти еще на один миллион евро за счет бонусов. Кроме того, “Шахтер” может получить 40 процентов от последующего трансфера голкипера. В борьбе за украинца “Бенфика” опередила “Интер”. Трубин подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. Сумма отступных в контракте игрока составила 100 миллионов евро.

21-летний Трубин является воспитанником “Шахтера”. Всего он провел за украинский клуб 94 матча во всех турнирах и пропустил 94 гола. Также он в 39 матчах ушел с поля без пропущенных голов. В составе клуба из Донецка он три раза становился чемпионом Украины в сезонах-2018/19, 2019/20, 2022/23, выиграл Кубок Украины в сезоне-2018/19, а также завоевал Суперкубок Украины в 2021 году.

Трубин с 2021 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел семь матчей и пропустил 12 голов.