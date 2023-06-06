Украинский вингер Цыганков обратился к испанским фанатам

В своем обращении к болельщикам после поражения от “Осасуны” (1:2) в последнем туре чемпионата Испании украинский вингер “Жироны” Виктор Цыганков выразил благодарность за поддержку и любовь, которую команда получала в течение сезона.

«Мы отдавали все, но этого оказалось недостаточно для достижения наших целей. К сожалению, мы завершаем сезон таким образом", - сказал он.

Напомним, что команда финишировала на 10-м месте в турнирной таблице испанской Примеры, не получив возможности выступать в еврокубках.

Украинец играет в составе “Жироны” с зимы этого года.