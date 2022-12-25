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Украинский тренер вошел в топ-50 лучших в истории футбола

Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: Валерий Лобановский Фото: Валерий Лобановский

Бывший главный тренер киевского “Динамо” и сборной Украины Валерий Лобановский попал в топ-50 лучших наставников в истории футбола по версии 90min.

Украинский специалист занял 24-е место. Лидером рейтинга стал экс-наставник “Манчестер Юнайтед” Алекс Фергюсон. Второе место занял итальянец Арриго Сакки (экс-"Милан"). В топ-3 также вошел голландец Ринус Михелс ("Аякс", сборная Нидерландов).

Топ-50 лучших наставников в истории по версии 90min выглядит так:

1. Алекс Фергюсон (Шотландия)

2. Арриго Сакки (Италия)

3. Ринус Михелс (Нидерланды)

4. Хосеп Гвардиола (Испания)

5. Джованни Траппаттони (Италия)

6. Йохан Круифф (Нидерланды)

7. Эрнст Хаппель (Австрия)

8. Эленио Эррера (Аргентина/Франция)

9. Жозе Моуринью (Португалия)

10. Боб Пейсли (Англия)

11. Карло Анчелотти (Италия)

12. Марчелло Липпи (Италия)

13. Мэтт Басби (Шотландия)

14. Нерео Рокко (Италия)

15. Брайан Клаф (Англия)

16. Фабио Капелло (Италия)

17. Мигель Муньос (Испания)

18. Оттмар Хитцфельд (Швецария)

19. Билл Шэнкли (Шотландия)

20. Теле Сантана (Бразилия)

21. Юрген Клопп (Германия)

22. Луи ван Гал (Нидерланды)

23. Отто Рехагель (Германия)

24. Валерий Лобановский (Украина)

25. Бела Гуттман (Венгрия/Австрия)

26. Марио Загалло (Бразилия)

27. Витторио Поццо (Италия)

28. Джок Стейн (Шотландия)

29. Удо Латтек (Германия)

30. Арсен Венгер (Франция)

31. Висенте Дель Боске (Испания)

32. Юпп Хайнкес (Германия)

33. Луис Фелипе Сколари (Бразилия)

34. Зинедин Зидан (Франция)

35. Рафаэль Бенитес (Испания)

36. Виктор Маслов (СССР)

37. Франц Беккенбауэр (Германия)

38. Карлос Альберто Паррейра (Бразилия)

39. Герберт Чапман (Англия)

40. Луис Арагонес (Испания)

41. Бобби Робсон (Англия)

42. Массимилиано Аллегри (Италия)

43. Кенни Далглиш (Шотландия)

44. Антонио Конте (Италия)

45. Альф Рамсей (Англия)

46. Свен-Йоран Эрикссон (Швеция)

47. Билл Николсон (Англия)

48. Дидье Дешам (Франция)

49. Клаудио Раньери (Италия)

50. Вик Букингем (Англия).

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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