Украинский тренер Вернидуб рассказал о щедрых призовых за выход "Шерифа" в группу ЛЧ

Юрий Вернидуб, главный тренер "Кривбасса", поделился информацией о щедрых бонусах, выданных владельцем тираспольского клуба "Шериф" за успешный выход команды в групповой этап Лиги чемпионов.

Украинский тренер рассказал, что после победы над "Црвеной Звездой" президент клуба выразил довольство и сказал: "Ну всё, хоть в Лигу конференций попадём".

Однако, благодаря выигрышу над "Динамо" Загреб, команда смогла пройти в групповой этап Лиги чемпионов, за что команда получила огромные бонусы.

Вернидуб также отметил, что не ожидал столь щедрых “подарков” от клуба, поскольку он лично не имел такого условия в своём контракте.