Украинский тренер получил награду от журнала World Soccer

Главный тренер украинского “Кривбасса” Юрий Вернидуб получил награду от журнала World Soccer.

Украинского специалиста признали Человеком 2022 года среди тренеров в мире.

Журналистов впечатлил тот факт, что тренер покинул “Шериф” из-за войны Украине и вступил в ряды ВСУ.

Также на награду претендовали Жозе Моуриньо и Валид Реграги.