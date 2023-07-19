Украинский супербоксер Усик подписал контракт с клубом УПЛ

Пресс-служба “Полесья” из Житомира на официальном сайте объявила о переходе украинского боксера Александра Усика.

Спортсмен подписал с украинским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года. Условия соглашения не разглашаются. За житомирский клуб Усик будет играть под 17-м номером.

Напомним, что “Полесье" в прошлом сезоне стал победителем Первой лиги и завоевал право сыграть в Украинской Премьер-лиге в сезоне-2023/2024.

В феврале 2022 года Усик уже играл за “Полесье”. В рамках Winter Cup 2022 он вышел на замену в одном из матчей.

36-летний Усик выступает в тяжелом весе (свыше 91 килограмма), а ранее он дрался в “крузервейте” (до 91 килограмма). За свою профессиональную карьеру украинец провел 20 боев и одержал 20 побед (13 - нокаутом). Он являлся абсолютным чемпионом мира в “крузервейте”, а затем отказался от всех чемпионских поясов и перешел в тяжелый вес. В настоящее время Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).