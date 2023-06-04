Украинский нападающий Довбик получил выгодное предложение из Турции

“Трабзонспор” хочет купить нападающего “Днепра-1” и сборной Украины Артема Довбика, сообщает DikFutbol.

По сведениям источника, турецкий клуб предложил украинцу выгодный контракт по схеме “3+1”. Турки готовы платить форварду 1.3 миллиона евро в год. Контракт футболиста с “Днепром-1” истекает 31 декабря 2023 года, поэтому летом его можно будет купить по сниженной цене.

В нынешнем сезоне 25-летний Довбик провел за “Днепр-1” 38 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач.