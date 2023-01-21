Украинский "Металлист" потерял источники финансирования

Президент украинского клуба “Металлист” Александр Ярославский прекратил финансирование команды.

Об этом сообщил журналист Роберто Моралес.

“То, что мне известно, – Ярославский сейчас никак не финансирует. В клубе начали искать деньги”, - сказал он.

Ранее СМИ писали, что сразу шесть игроков “Металлиста” отправились на просмотр в “Днепр-1”.