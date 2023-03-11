Украинский голкипер Лунин может покинуть "Реал"

Украинский голкипер Андрей Лунин близок к тому, чтобы покинуть “Реал”.

В клубе задумали важную реконструкцию состава команды с прицелом на следующий сезон и уже подготовили список из шести футболистов, которые могут покинуть команду.

В список попали игроки, у которых заканчивается контракт, и которые не входят в планы тренера Карло Анчелотти.

Кроме Лунина в него внесены Хесус Вальехо, Мариано Диас, Эден Азар, Андрей Лунин, Альваро Одриосола и Марко Асенсио.