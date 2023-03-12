Украинский футболист умер в возрасте 40 лет

Пресс-служба криворожского “Кривбасса” на официальном сайте сообщила об уходе из жизни бывшего голкиепра Андрея Лазарчука.

Спортсмену было всего 40 лет. Причина смерти не разглашается. В 2009 году он завершил карьеру.

Лазарчук выступал за “Кривбасс” с 1999 по 2001 гол. Также он играл за “Шахтер-2”, “Шахтер-3", “ИгроСервис” и “Гелиос”. Работал тренером вратарей в “Кривбассе”, “Кристалле” и “Николаеве”.

Не пропустите: “Шахтер” разгромил “Кривбасс” в чемпионате Украины.