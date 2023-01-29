Украинский футболист близок к переходу в клуб Бекхэма "Интер Майами"

31-летний украинский защитник “Шахтера” Сергей Кривцов может перебраться в чемпионат США.

Как сообщает Игорь Бурбас, он близок к переходу в “Интер Майами”, которым владеет легендарный футболист Дэвид Бекхэм.

Отметим, что действующий контракт украинца с “Шахтером” рассчитан до конца текущего сезона.

При этом, по данным журналистам, футболиста могут отпустить бесплатно на полгода раньше.