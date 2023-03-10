Украинский боксер Усик хочет поиграть в АПЛ
Новости футбола Сегодня, 09:00
Фото: открытые источники
Чемпион мира по боксу по версиям WBO/WBA/IBF/IBO/The Ring Александр Усик рассказал, что хотел бы поиграть за один из клубов АПЛ.
По словам украинского боксера, ему нравится смотреть футбол больше, чем бокс.
"Англия нравится. Там футбол более жесткий. Меньше падающих мальчиков и пол поля катящихся кричат: «Ай-ай-ай!». Там нога в ногу пошла, кость торчит, но они продолжают играть.
Мне больше нравится такой футбол", - сказал он.
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