Украинская Премьер-лига определила лучшего игрока и тренера 16-го тура УПЛ

Украинская Премьер-лига назвала имена лучших игрока и тренера 16-го тура УПЛ.

Традиционно лучших выбирали специалисты, входящих в экспертный совет.

Награду лучшему игроку вручили хавбеку “Зари” Владимиру Бражко, который забил два гола в ворота “Ворсклы” (3:2).

Лучшим тренером стал наставник “Ингульца” Сергей Ковалец, подопечные которого обыграли киевское “Динамо” (2:0).