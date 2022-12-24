Украинская ассоциация футбола возмущена проведением турнира УЕФА в России

Украинская ассоциация футбола отправила запрос в УЕФА с просьбой пролить свет на ситуацию вокруг вероятного проведения турнира в России.

В УАФ отметили, что в УЕФА действуют санкции против России, но по каким-то причинам организация согласилась провести там турнир.

Напомним, что о проведении юношеского турнира под эгидой УЕФА сообщили российские СМИ. В организации пока ситуацию не комментировали.

“Искренне верим, что упомянутое выше заявление рфс ложно, и обращаемся за подтверждением этого”, – говорится в письме УАФ.