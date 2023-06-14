Украинец Зинченко жестко высказался о россиянах и белорусах
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен
Украинский футболист лондонского “Арсенала” Александр Зинченко поделился мнением о российских и белорусских спортсменах.
“Я никогда не пожму руку россиянам и белорусам. Никаких шансов. Я не понимаю их реакцию. Да, вы можете сказать: ”Они ничего не делают против нас". Но они делают. Они не реагируют. Мне жаль, что они боятся говорить. Никогда не называйте наши народы братскими, как вы делали это в прошлом. Никогда снова", – приводит слова Зинченко журналист Пирс Морган.
В нынешнем сезоне 26-летний Зинченко провел за “Арсенал" 33 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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