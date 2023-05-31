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Украинец Зинченко попал в сборную лучших игроков сезона в АПЛ

Новости футбола Сегодня, 14:35
Украинец Зинченко попал в сборную лучших игроков сезона в АПЛ Фото: инстаграм Александра Зинченко/Автор неизвестен

Украинский футболист лондонского “Арсенала” Александр Зинченко попал в символическую сборную лучших игроков сезона в английской Премьер-лиге по версии статистического портала Opta Sports.

Наибольшее представительство в команде получили игроки “Манчестер Сити” (5). Две футболистов представляют “Арсенал”, по одному играют за “Брентфорд”, “Ньюкасл”, “Вест Хэм" и “Тоттенхэмом”. Тренером сезона признан главный тренер “Брайтона” Роберто Де Дзерби.

Сборная сезона в АПЛ по версии Opta Sports выглядит так:

Вратарь: Давид Рая ("Брентфорд").

Защитники: Александр Зінченко ("Арсенал"), Киран Триппьер ("Ньюкасл"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Мануэль Аканджи ("Манчестер Сити).

Полузащитники: Деклан Райс ("Вест Хэм"), Родри ("Манчестер Сити), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити), Мартин Эдегор ("Арсенал").

Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

Тренер: Роберто Де Дзерби ("Брайтон").

Не пропустите: Кейн планирует перейти только в один клуб.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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