Украинец Забарный готов дебютировать в АПЛ: названа дата

Главный тренер “Борнмута” Гари О'Нилл сообщил, что украинский защитник Илья Забарный восстановился после травмы и может сыграть в матче 29-го тура чемпионата Англии против “Фулхэма”.

“Последние две недели были хорошими для Ильи. Я рад, что он восстановился и набрал форму. Он готов”, - приводит слова О'Нила пресс-служба клуба.

Матч “Борнмут” - “Фулхэм” состоится завтра, 1 апреля.

20-летний Забарный перешел в “Борнмут” в январе 2023 года из киевского “Динамо” за 23 миллиона евро. За английский клуб он пока не провел ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.

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