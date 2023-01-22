Украинец Ярмоленко забил очередной гол в ОАЭ

В матче 13-го тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов “Аль-Айн” на выезде обыграл “Аль-Батех” со счетом 3:2.

Один из голов в составе гостей забил Андрей Ярмоленко. Украинец получил пас из глубины поля, вышел один на один и переиграл вратаря.

“Аль-Айн”, набрав 22 очка, вышел на седьмое место в турнирной таблице чемпионата ОАЭ.

В нынешнем сезоне 33-летний Ярмоленко провел за “Аль-Айн” 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

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