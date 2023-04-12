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Украинец Цыганков заступился за одноклубника по "Жироне"

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Виктора Цыганкова/Автор неизвестен Фото: инстаграм Виктора Цыганкова/Автор неизвестен

Украинский полузащитник “Жироны” Виктор Цыганков выразил поддержку аргентинскому нападающему команды Тати Кастельяносу, который подвергся жесткой критике со стороны болельщиков за то, что не отдал пас украинцу на пустые ворота, в матче чемпионата Испании против “Барселоны” (0:0).

“Я увидел много хейта в адрес моего брата, и это меня очень разочаровало. Тати - первый человек, который хочет самого лучшего для команды. Я на 100 процентов уверен, что он даст клубу намного больше. Мы все учимся на своих ошибках и продолжаем идти вместе”, - написал Цыганков в сториз своего Instagram.

В нынешнем сезоне 25-летний Цыганков провел за “Жирону” девять матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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