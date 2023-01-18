Украинец Цыганков стал самым дорогим трансфером в истории “Жироны”

Украинец Виктор Цыганков стал самым дорогим трансфером в истории “Жироны”.

Как известно, за игрока сборной Украины испанцы заплатили 5 миллионов евро.

До этого “Жирона” лишь два раза платила такие деньги за новичков.

За 5 миллионов в клуб переходили защитники Хоан Мохика и Марк Муньеса. Первого через год продали за 1,2 млн, а второго продали за такую же сумму через два года.