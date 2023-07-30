Украинец Трубин договорился о переходе в "Интер"

Вратарь донецкого “Шахтера” и сборной Украины Анатолий Трубин точно станет игроком миланского “Интера”, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям источника, футболист согласовал условия личного контракта с итальянским клубом. Голкипер перейдет в “Интер” летом 2024 года, когда у него завершится контракт с украинским клубом. При этом, итальянцы все-таки попытаются приобрести украинца в текущее летнее трансферное окно. При этом миланский клуб не готов платить за него требуемые 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что “Интер” близок к покупке 33-летнего вратаря мюнхенской “Баварии” и сборной Швейцарии Яна Зоммера. Сумма трансфера составит четыре миллиона евро без учета бонусов.

21-летний Трубин является воспитанником “Шахтера”. Всего он провел за украинский клуб 94 матча во всех турнирах и пропустил 94 гола. Также он в 39 матчах ушел с поля без пропущенных голов. Контракт голкипера с клубом из Донецка действует до лета 2024 года.

Трубин с 2021 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел семь матчей и пропустил 12 голов.