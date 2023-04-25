Украинец сегодня сыграет за "Реал"

Вратарь мадридского клуба "Реал" Тибо Куртуа пропустит сегодняшнюю игру чемпионата Испании против "Жироны".

Это связано с проблемами в желудке.

Вместо Куртуа в воротах вероятно выступит Андрей Лунин, который является запасным вратарем под руководством Карло Анчелотти.

В этом сезоне Лунин провел шесть матчей и сохранял свои ворота в безопасности в половине игр. Ранее говорилось, что украинский вратарь намерен покинуть команду в конце сезона.