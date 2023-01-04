Украинец признан лучшим тренером чемпионата Камбоджи (фото)

Украинский тренер футбольного клуба “Пномпень Краун” Олег Старинский получил награду в Камбодже.

После победы в национальном чемпионате украинца признали тренером года в этой экзотической стране.

Интересно, что в разгар сезоне команда Старинского отставала от лидера на 18 баллов, но смогла стать чемпионом.

Напомним, что украинский тренер работает в Камбодже с осени 2022 года.

В Украине он работал в тренерском штабе “Шахтера”.