Украинец Мудрик вошел в топ-3 лучших в Премьер-лиге

Украинский вингер лондонского “Челси” Михаил Мудрик вошел в топ-3 самых быстрых футболистов в английской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/2023.

Украинец занял третье место со скоростью рывка 36,63 километров в час. Быстрее Мудрика оказалась только защитник “Манчестер Сити” Кайл Уокер (37,31 км/ч) и полузащитник “Ноттингем Форест” Бреннан Джонсон (36,70 км/ч).

Топ-5 самых быстрых игроков АПЛ

Кайл Уокер ("Манчестер Сити") - 37,31 км/ч

Бреннан Джонсон ("Ноттингем Форест") - 36,70 км/ч

Михаил Мудрик ("Челси") - 36,63 км/ч

Энтони Гордон ("Ньюкасл") - 36,61 км/ч

Дарвин Нуньес ("Ливерпуль") - 36,53 км/ч

Мудрик перешел в “Челси” в январе 2023 года из “Шахтера”. Сумма трансфера составила 70 миллионов евро. В нынешнем сезоне 22-летний украинец провел за лондонский клуб 17 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2031 года.

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