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Украинец Мудрик согласовал контракт с лондонским "Арсеналом"

Новости футбола Сегодня, 04:39
Фото: твиттер Шахтера/Автор неизвестен Фото: твиттер Шахтера/Автор неизвестен

Вингер “Шахтера” Михаил Мудрик уже уладил детали личного контракта с “Арсеналом”.

Как пишет журналист Николо Скира, стороны готовы завершить сделку в ближайшее время.

Ожидается, что игрок сборной Украины подпишет с английским клубом пятилетний контракт.

В текущем розыгрыше УПЛ Мудрик провел 12 матчей, в которых забил семь голов и сделал семь ассистов. В шести матчах Лиги чемпионов он записал на свой счет три гола и две голевые передачи.

эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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