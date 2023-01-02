Украинец Мудрик согласовал контракт с лондонским "Арсеналом"

Вингер “Шахтера” Михаил Мудрик уже уладил детали личного контракта с “Арсеналом”.

Как пишет журналист Николо Скира, стороны готовы завершить сделку в ближайшее время.

Ожидается, что игрок сборной Украины подпишет с английским клубом пятилетний контракт.

В текущем розыгрыше УПЛ Мудрик провел 12 матчей, в которых забил семь голов и сделал семь ассистов. В шести матчах Лиги чемпионов он записал на свой счет три гола и две голевые передачи.