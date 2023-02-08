Украинец Малиновский выбил ПСЖ из Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции “Марсель” на своем поле обыграл “Пари Сен-Жермен” со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.

Победу хозяевам принесли голы Алексиса Санчеса и Руслана Малиновского. У гостей отличился Серхио Рамоса.

“Марсель” – ПСЖ - 2:1 (1:1)

Голы: Санчес, 31 (с пенальти) - 1:0, Рамос, 45 - 1:1, Малиновский, 57 - 2:1

“Марсель”: Лопес, Клосс, Мбемба, Жиго, Ронжье, Колашинац (Каборе, 63), Верету, Малиновский, Гендузи, Санчес (Витинья, 90), Ундер (Унаи, 86).

ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Мендеш, Данилу Перейра (Заир-Эмери, 63), Верратти (Солер, 76), Фабиан Руис, Витинья (Экитик, 63), Месси, Неймар.

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