Украинец Малиновский выбил ПСЖ из Кубка Франции
Новости футбола Сегодня, 17:07
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен
В матче 1/8 финала Кубка Франции “Марсель” на своем поле обыграл “Пари Сен-Жермен” со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал.
Победу хозяевам принесли голы Алексиса Санчеса и Руслана Малиновского. У гостей отличился Серхио Рамоса.
“Марсель” – ПСЖ - 2:1 (1:1)
Голы: Санчес, 31 (с пенальти) - 1:0, Рамос, 45 - 1:1, Малиновский, 57 - 2:1
“Марсель”: Лопес, Клосс, Мбемба, Жиго, Ронжье, Колашинац (Каборе, 63), Верету, Малиновский, Гендузи, Санчес (Витинья, 90), Ундер (Унаи, 86).
ПСЖ: Доннарумма, Хакими, Рамос, Маркиньос, Мендеш, Данилу Перейра (Заир-Эмери, 63), Верратти (Солер, 76), Фабиан Руис, Витинья (Экитик, 63), Месси, Неймар.
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