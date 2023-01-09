Украинец Малиновский перешел во французский топ-клуб

Пресс-служба “Марселя” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Аталанты” и сборной Украины Руслана Малиновского.

Французский клуб арендовал футболиста на полгода за три миллиона евро. При выполнении определенных условий “Марсель” должен будет выкупить хавбека за 10 миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов.

29-летний Малиновский выступал за “Аталанту” с 2019 года. Всего он провел за клуб 143 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 28 результативных передач. Ранее играл за “Шахтер”, “Севастополь”, “Зарю” и “Генк”. За сборную Украины сыграл 51 матч и забил семь голов.

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