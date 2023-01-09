Украинец Малиновский перешел во французский топ-клуб
Новости футбола Сегодня, 12:15
Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен
Пресс-служба “Марселя” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Аталанты” и сборной Украины Руслана Малиновского.
Французский клуб арендовал футболиста на полгода за три миллиона евро. При выполнении определенных условий “Марсель” должен будет выкупить хавбека за 10 миллионов евро плюс три миллиона в виде бонусов.
29-летний Малиновский выступал за “Аталанту” с 2019 года. Всего он провел за клуб 143 матча во всех турнирах, забил 30 голов и отдал 28 результативных передач. Ранее играл за “Шахтер”, “Севастополь”, “Зарю” и “Генк”. За сборную Украины сыграл 51 матч и забил семь голов.
Не пропустите: "Интер" может отказаться от Лукаку.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 13:30 "Челси" близок к трансферу форварда сборной Португалии
Новости футбола Сегодня, 12:42 Гарет Бэйл завершил карьеру: все достижения игрока
Новости футбола Сегодня, 12:30 Сборная Португалии назначила нового главного тренера
Новости футбола Сегодня, 10:30 Звезда "МЮ" разбил автомобиль стоимостью более 100 тысяч евро
Новости футбола Сегодня, 08:29 "Реал" выставил на трансфер самого дорогого игрока в своей истории
Новости футбола Сегодня, 07:55 Месси против Роналду: ПСЖ объявил дату суперматча
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт Бет365 Акция для новых клиентов На сайт Париматч На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:55 Легенда итальянского футбола может возглавить сборную Бельгии Новости футбола Сегодня, 13:42 Два основных игрока "Реала" пропустят полуфинал Суперкубка Испании Новости футбола Сегодня, 13:30 "Челси" близок к трансферу форварда сборной Португалии Новости футбола Сегодня, 13:15 В Иране футболиста приговорили к 26 годам тюрьмы Новости футбола Сегодня, 12:55 Новый тренер сборной Португалии высказался о Роналду Новости футбола Сегодня, 12:42 Гарет Бэйл завершил карьеру: все достижения игрока Новости футбола Сегодня, 12:30 Сборная Португалии назначила нового главного тренера Новости футбола Сегодня, 12:15 Украинец Малиновский перешел во французский топ-клуб Новости футбола Сегодня, 10:30 Звезда "МЮ" разбил автомобиль стоимостью более 100 тысяч евро Новости футбола Сегодня, 09:55 Скончался лучший бомбардир в истории чемпионата Бразилии
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2022
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2022
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Болонья - Аталанта прогноз и ставка на матч Серии А 9 января 2023 года Футбол 10 янв 2023 Ньюкасл - Лестер прогноз и ставка на матч Кубка Лиги Англии 10 января 2023 года Футбол 10 янв 2023 Интер - Парма прогноз и ставка на матч Кубка Италии 10 января 2023 года