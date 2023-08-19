Украинец Малиновский перешел в итальянский клуб

Пресс-служба генуэзского “Дженоа” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Марселя” и сборной Украины Руслана Малиновского.

Итальянский клуб арендовал украинца сроком на один год. Летом 2024 года клуб из Генуи будет иметь приоритетное право на выкуп трансфера футболиста за 10 миллионов евро. Стоит отметить, что “Дженоа” по итогам прошлого сезона вылетел из Серии А и теперь будет выступать в Серии В.

30-летний Малиновский выступал за “Марсель” с января 2023 года. Он перешел в клуб из Марселя из итальянской “Аталанты” на правах аренды. Спустя полгода французский клуб выкупил трансфер украинца. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Всего он провел за французов 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Контракт игрока с клубом действует до лета 2026 года. Ранее Малиновский также играл за “Шахтер”, “Севастополь”, “Зарю” и “Генк”.

Малиновский с 2015 года играет за сборную Украины. Всего он провел за украинскую национальную команду 55 матчей, забил семь голов и отдал семь результативных передач, а также получил 12 желтых карточек.