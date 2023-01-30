Украинец Малиновский обнялся с россиянином Головиным после матча во Франции (фото)

Российский полузащитник “Монако” Александр Головин обнялся с украинским хавбеком “Марселя” Русланом Малиновским после очного матча команд в чемпионате Франции.

Напомним, что россиянин играет во Франции с 2018 года, в то время как Малиновский присоединился к “Марселю” лишь в этом месяце.

В игре, которая завершилась со счетом 1:1, Головин отыграл все 90 минут, а украинец был заменен на 86-й минуте.