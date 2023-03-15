Украинец Малиновский назвал главную цель "Марселя"

Украинский полузащитник “Марселя” Руслан Малиновский заявил, что главной задачей его команды является попадание в Лигу чемпионов.

“Мы хотим вернуться в Лигу чемпионов, а также что-то выиграть. Мне нравится стиль игры ”Марселя". Это стало одной из причин моего перехода. Команда много двигается прессингует, хорошо контролирует мяч и постоянно атакует", - приводит слова Малиновского 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌.

29-летний Малиновский перешел в “Марсель” в зимнее трансферное окно из “Аталанты” на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел за французский клуб 13 матчей во всех турнирах и забил два гола.

“Марсель” после 27 туров занимает второе место в чемпионате Франции.

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