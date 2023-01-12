Украинец Малиновский дебютировал за "Марсель": реакция тренера

Наставник “Марселя” Игор Тудор подвел итоги матча чемпионата Франции с “Труа” (2:0).

Отметим, что в этой игре состоялся дебют украинца Руслана Малиновского.

По словам тренера, он доволен и результатом, и матчем, который провели его подопечные.

“Я ценю в своих игроках менталитет победителя, серьезность, внимание к деталям. Впереди у нас длинная дорога. Малиновский? Мы счастливы, что он с нами”, – сказал Тудор.

Отметим, что украинец появился на поле на 67-й минуте и успел получить предупреждение.