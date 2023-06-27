Украинец Лунин принял решение по своему будущему в "Реале"

Украинский вратарь мадридского “Реала” Андрей Лунин не покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям источника, украинец принял решение остаться в клубе до конца действия контракта, который истекает летом 2024 года. При этом главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти недоволен игрой Лунина и хочет подписать ему замену. В этом случае украинец перейдет в статус третьего вратаря в команде.

В минувшем сезоне 24-летний Лунин провел за “Реал” 12 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов.