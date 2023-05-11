Украинец Лунин может перейти в клуб Моуринью

Римская “Рома” проявляет интерес к вратарю мадридского “Реала” и сборной Украины Андрею Лунину, сообщает Fichajes.net.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой голкипера либо его трансфером за 15 миллионов евро. На покупке украинца настаивает лично главный тренер “волков” Жозе Моуринью.

В нынешнем сезоне 24-летний Лунин провел за “Реал” 12 матчей во всех турнирах и пропустил 13 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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