Украинец Кривцов назвал причину перехода в "Интер Майами"

Украинский защитник Сергей Кривцов рассказал, почему он принял решение перейти из “Шахтера” и “Интер Майами”.

“Я подписывал контракт не с ”Интером", а с лигой МЛС. Все бонусы приходят от МЛС. А там команда решает, как эти бонусы делить между футболистами. Решает капитан, не администрация. Сейчас у меня одна зарплата, в следующем году будет выше. Числа не скажу. Я переходил не за деньги. По зарплате я упал почти вдвое. Это если сравнивать с гонораром в “Шахтере”. С деньгами все хорошо, но я сюда не зарабатывать приехал", - сказал Кривцов в интервью YouTube-каналу “THE GAME / ROMAN KADEMIN”.

31-летний Кривцов выступал за “Шахтер” с 2010 года. В “Интер Майами” он перешел в январе 2023 года на правах свободного агента. Футболист подписал с американским клубом контракт до 31 декабря 2024 года.

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