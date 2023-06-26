Украинец Довбик может перейти в клуб Ла Лиги

“Жирона”, за которую выступает украинский полузащитник Виктор Цыганков, проявляет интерес к нападающему “Днепра-1” и сборной Украины Артему Довбику, сообщает журналист Игорь Цыганык.

По сведениям источника, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно и может предложить за него от пяти до 7,5 миллионов евро. Ранее сообщалось, что днепровский клуб оценивает форварда в 10 миллионов евро. Интерес к нему также проявляет “Лацио”.

В минувшем сезоне 26-летний Довбик провел за “Днепр-1” 39 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.