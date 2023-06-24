Украинец Довбик может перейти в итальянский топ-клуб
Новости футбола Сегодня, 13:02
Фото: инстаграм Артема Довбика/Автор неизвестен
Римский “Лацио” проявляет интерес к нападающему “Днепра-1” и сборной Украины Артему Довбику, сообщает журналист Альфредо Педулла в своем твиттере.
По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить 10-12 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 26-летний Довбик провел за “Днепр-1” 39 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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