Украинец Чигринский рассказал, почему не заиграл за "Барселону"

Известный украинский футболист Дмитрий Чигринский попытался найти причины неудач во время игры в "Барселоне".

По словам бывшего игрока сборной Украины, на его выступления повлиял недостаток опыта и чрезмерное давление.

Чигринский отметил, что мог бы больше слушать своих тренеров и окружение, а также получить ценный опыт у звезд тогдашнего состава каталонского клуба.

“Я ни о чём не жалею, я правда старался изо всех сил. Если бы я мог вернуться, то я бы больше слушал тренерский штаб и мое окружение… Но я хотел сделать всё сразу”, - сказал он.

Напомним, что украинец играл за "Барселону" с 2009 по 2010 год.