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Украинец Анатолий Трубин близок к переходу в португальский топ-клуб

Новости футбола Сегодня, 08:55
Украинец Анатолий Трубин близок к переходу в португальский топ-клуб Фото: инстаграм Анатолия Трубина/Автор неизвестен

Вратарь донецкого “Шахтера” и сборной Украины Анатолий Трубин близок к переходу в лиссабонскую “Бенфику”, сообщает журналист Николо Скира в своем твитере.

По сведениям источника, украинский и португальский клубы практически согласовали условия трансфера игрока. Клубам осталось только договориться по структуре бонусов, которые будут включены в сделку.

Ранее сообщалось, что португальский клуб предлагал за украинца 12 миллионов евро, а руководство “Шахтера” хочет получить за голкипера не менее 22 миллионов евро.

Напомним, что руководство “Шахтера” исключило Трубина из основного состава. Такое решение принято в связи с тем, что голкипер отказался продлевать контракт, который действует до лета 2024 гола. Трубин хочет перейти в миланский “Интер” либо в текущее летнее трансферное окно, либо через год на правах свободного агента. Из-за этого он не был включен в заявку команды на матч 2-го тура чемпионата Украины против “Вереса” (1:1).

21-летний Трубин является воспитанником “Шахтера”. Всего он провел за украинский клуб 94 матча во всех турнирах и пропустил 94 гола. Также он в 39 матчах ушел с поля без пропущенных голов. Контракт голкипера с клубом из Донецка действует до лета 2024 года.

Трубин с 2021 года играет за сборную Украины. Всего за украинскую национальную команду он провел семь матчей и пропустил 12 голов.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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