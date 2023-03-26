Украина проиграла топ-сопернику на старте отбора Евро-2024

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Украины на выезде проиграла сборной Англии со счетом 0:2.

Победу англичанам принесли голы Харри Кейна и Букайо Сака.

Англия, набрав шесть очков, занимает первое место в турнирной таблице группы С. Украина с 0 очков в одном матче занимает пятое место.

Англия – Украина - 2:0 (2:0)

Голы: Кейн, 37 - 1:0, Сака, 40 - 2:0

Англия: Пикфорд, Уокер, Магуайр, Стоунз, Чилуэлл, Хендерсон, Райс, Беллингем (Галлахер, 86), Мэддисон (Грилиш, 86), Сака, Кейн (Тоуни, 81).

Украина: Трубин, Караваев (Буяльский, 61), Сваток, Матвиенко, Миколенко (Соболь, 62), Степаненко (Коноплянка, 90), Малиновский, Зинченко, Мудрик (Цыганков, 61), Судаков, Яремчук (Довбик, 74).

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