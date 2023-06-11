Украина проиграла Казахстану в финале чемпионата мира

В финальном матче чемпионата мира по Socca (разновидность мини-футбола) сборная Украины в серии пенальти проиграла Казахстану.

Казахстан удачно начал матч, поведя с разницей в два мяча. Голы забили Абай Елемессов и Алтинбек Мурзабеков. На 18-й минуте разрыв в счете сократил Андрей Мельник. В конце второго тайма Мельник сделал дубль и сравнял счет.

Украина – Казахстан – 2:2 (по пенальти - 1:2)

Голы: Елемессов, 10 - 0:1, Мурзабеков, 14 - 0:2, Мельник, 18 - 1:2, Мельник, 37 – 2:2