Украина потеряла шансы на выход в финальную стадию юношеского Евро-2023

Юношеская сборная Украины U19 в матче 2-го тура отбора элит-раунда чемпионата Европы-2023 проиграла сборной Дании со счетом 1:2.

Победу датчанам принесли голы Доргу и Сертдемира. У украинцев отличился Царенко.

Украина потеряла все шансы на выход в финальную стадию Евро-2023.

Украина U19 - Дания U19 - 1:2 (1:1)

Голы: Царенко, 31 - 1:0, Доргу, 45 - 1:1, Сертдемир, 51 - 1:2

Украина: Герега, Китела, Холод, Слюбик, Булеза, Роспутько, Варфаломеев (Лосенко, 81), Глущенко (Харабара, 57), Царенко (Сигеев, 57), Пушкарев (Бенедюк, 66), Горбач (Черныш, 66).

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